Сафрон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Федор Иванович
Мать: Арина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марфа Сафроновна
Мать ребёнка: Елена Макаровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла Сафроновна
Мать ребёнка: Елена Макаровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Емельян Сафронович
Мать ребёнка: Елена Макаровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Сафроновна
Мать ребёнка: Елена Макаровна
Смерть
Неизвестно