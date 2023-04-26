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Сафрон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Федор Иванович

Мать: Арина

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марфа Сафроновна

Мать ребёнка: Елена Макаровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фекла Сафроновна

Мать ребёнка: Елена Макаровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Емельян Сафронович

Мать ребёнка: Елена Макаровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Сафроновна

Мать ребёнка: Елена Макаровна

Смерть
Неизвестно