Елена Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марфа Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Федорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фекла Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Федорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Емельян Сафронович

Отец ребёнка: Сафрон Федорович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Федорович

Смерть
Неизвестно
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