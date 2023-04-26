Елена Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марфа Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Федорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Федорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Емельян Сафронович
Отец ребёнка: Сафрон Федорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Федорович
Смерть
Неизвестно