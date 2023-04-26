Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Никифор Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Илья Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сафрон Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Константин Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Арина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Смерть
Неизвестно