Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Никифор Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Илья Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сафрон Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Константин Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Арина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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