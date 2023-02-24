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Константин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Федор Иванович

Мать: Арина

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Константиновна

Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Константиновна

Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марьяна Константиновна

Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Кр. 8.07.1903 Ксенофонт Константинович

Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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