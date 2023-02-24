Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Федор Иванович
Мать: Арина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Константиновна
Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Константиновна
Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марьяна Константиновна
Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Кр. 8.07.1903 Ксенофонт Константинович
Мать ребёнка: Лукерья Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Давыдовна
Смерть
Неизвестно