Лукерья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Константиновна

Отец ребёнка: Константин Федорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Константиновна

Отец ребёнка: Константин Федорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марьяна Константиновна

Отец ребёнка: Константин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Кр. 8.07.1903 Ксенофонт Константинович

Отец ребёнка: Константин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Федорович

Смерть
Неизвестно
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