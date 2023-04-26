Лукерья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Константиновна
Отец ребёнка: Константин Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Константиновна
Отец ребёнка: Константин Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марьяна Константиновна
Отец ребёнка: Константин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Кр. 8.07.1903 Ксенофонт Константинович
Отец ребёнка: Константин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Федорович
Смерть
Неизвестно