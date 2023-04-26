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(Игнат Салдушев) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Перешел Из Болдасева В 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов

Мать: . Мария Наумова

Смерть
1759
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