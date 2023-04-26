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(Игнат Салдушев) Васильев
(Игнат Салдушев) Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
1759
Пол
Мужской
Отец
Перешел Из Болдасева В 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов
1689 г.р.
Мать
. (Из Наймана) Мария Наумова
Около 1696 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Перешел Из Болдасева В 1723 (Салдашька Измаилкин) Иванов
Мать:
. Мария Наумова
Смерть
1759
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