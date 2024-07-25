Чистяков Корнило Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Чистяков Иуда Еремеевич
Мать: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Корниловна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Соломонида Корниловна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрофена\\Агрипина Корниловна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Измаил Корнилович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Александр Корнилович
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
1846