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Чистяков Корнило Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Чистяков Иуда Еремеевич

Мать: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Корниловна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Соломонида Корниловна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрофена\\Агрипина Корниловна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Измаил Корнилович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Александр Корнилович

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
1846

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