Соломонида Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Чистяков Корнило Иудович
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Палагея Кузьминична
Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно