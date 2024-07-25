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Соломонида Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чистяков Корнило Иудович

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1842

Сын: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кузмин Лаврентий Кузьмич

Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Палагея Кузьминична

Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Павлв Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно

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