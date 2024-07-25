Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Корниловна
Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Соломонида Корниловна
Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрофена\\Агрипина Корниловна
Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Измаил Корнилович
Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Александр Корнилович
Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович
Смерть
Неизвестно