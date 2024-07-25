Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Корниловна

Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Соломонида Корниловна

Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрофена\\Агрипина Корниловна

Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Измаил Корнилович

Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Александр Корнилович

Отец ребёнка: Чистяков Корнило Иудович

Смерть
Неизвестно

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