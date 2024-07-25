Чистяков Иуда Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Иуда Еремеевич

Чистяков Иуда Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Чистяков Еремей Захарович

Мать: Марья Борисовна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Чистяков Корнило Иудович

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ульян Иудович

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Чистяков Иван Иудович

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Павел Иудович

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.