Чистяков Иуда Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Чистяков Еремей Захарович
Мать: Марья Борисовна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ульян Иудович
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Павел Иудович
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
1827