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Агрофена\\Агрипина Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Чистяков Корнило Иудович

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Чистяков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Влас Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Некрасов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Филиппович

Смерть
1878

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