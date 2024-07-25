Агрофена\\Агрипина Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Чистяков Корнило Иудович
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чистяков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Влас Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Андрей Филиппович
Смерть
1878