Чистяков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти03.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Феодосия Михайлович
Мать ребёнка: Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Чистяков Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Зиновия Степановна
Смерть
03.01.1899