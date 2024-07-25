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Чистяков Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

03.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Андрей Филиппович

Мать: Агрофена\\Агрипина Корниловна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Феодосия Михайлович

Мать ребёнка: Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чистяков Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Зиновия Степановна

Смерть
03.01.1899

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