Кирин Кирилл Егорович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти26.07.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кирин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
20.03.?
Дочь: Колот Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
27.09.?
Дочь: Чупракова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
25.09.1931
Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1936
Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна
Смерть
26.07.1944
Балви, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads