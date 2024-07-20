Кирин Кирилл Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирин Кирилл Егорович

Кирин Кирилл Егорович

Место рождения

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кирин Егор

Мать: Кирина Февронья Матвеевна

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирин Павел Кириллович

Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
20.03.?

Дочь: Колот Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
27.09.?

Дочь: Чупракова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
25.09.1931

Сын: Кирин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1936

Сын: Кирин Николай Кириллович

Мать ребёнка: Кирина Анисья Павловна

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
26.07.1944
Балви, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads

Мы используем куки для улучшения работы сайта.