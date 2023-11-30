Кирин Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирин Иван Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирин Кирилл Егорович

Мать: Кирина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина

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