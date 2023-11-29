Кирина Февронья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Кирин Егор
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Кирин Егор
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Кирин Егор
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Кирин Егор
Смерть
Неизвестно