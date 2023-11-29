Кирина Февронья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирина Февронья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кирин Кирилл Егорович

Отец ребёнка: Кирин Егор

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кирин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Кирин Егор

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кирин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Кирин Егор

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кирин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кирин Егор

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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