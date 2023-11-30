Кирин Павел Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирин Кирилл Егорович
Мать: Кирина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирина Нина