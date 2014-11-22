Кирин Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирин Николай Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1936

Дата смерти

22.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1960

Дочь: Заводчикова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кирина Любовь Фоминична

Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1978

Сын: Кирин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кирина Любовь Фоминична

Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.11.2014
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