Кирин Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1936
Дата смерти22.11.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1960
Дочь: Заводчикова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кирина Любовь Фоминична
Рождение ребёнка
18.03.1978
Сын: Кирин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кирина Любовь Фоминична
Смерть
22.11.2014