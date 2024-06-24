Кирин Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения25.09.1931
Дата смерти24.06.2024
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931
Отец: Кирин Кирилл Егорович
Мать: Кирина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирина Екатерина
Смерть
24.06.2024
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область