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Кирин Василий Кириллович

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Место рождения

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.09.1931

Дата смерти

24.06.2024

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931

Отец: Кирин Кирилл Егорович

Мать: Кирина Анисья Павловна

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирина Екатерина

Смерть
24.06.2024
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

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