Страхова (Кузьмина) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрахова (Кузьмина) Надежда Афанасьевна

Страхова (Кузьмина) Надежда Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Кузьмин Афанасий Николаевич

Мать: Кузьмина Вера Дмитриевна

Бракосочетание
1858

Муж: Страхов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
18.04.1861 ст.

Сын: Страхов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
03.06.1864

Дочь: Авилова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович

Клекотки, Скопинский район, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страхов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович

Смерть
1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close