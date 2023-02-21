Страхова (Кузьмина) Надежда Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1893
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
18.04.1861 ст.
Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
03.06.1864
Дочь: Авилова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович
Клекотки, Скопинский район, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Страхов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Страхов Алексей Федорович
Смерть
1893