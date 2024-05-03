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Страхова (Страхова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.11.1871 ст.

Дата смерти

02.04.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1871 ст.

Отец: Страхов Алексей Федорович

Мать: Страхова (Кузьмина) Надежда Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Крещение
29.11.1871 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Федор Алексеевич Страхов, Лидия Алексеевна Авилова (Страхова)
Смерть
02.04.1872 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: коклюш
Похороны
04.04.1872 ст.
Москва, город федерального значения Москва

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