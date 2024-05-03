Страхова (Страхова) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1871 ст.
Дата смерти02.04.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1871 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.11.1871 ст.
Восприемники: Федор Алексеевич Страхов, Лидия Алексеевна Авилова (Страхова)
Смерть
02.04.1872 ст.
Причина смерти: коклюш
Похороны
04.04.1872 ст.