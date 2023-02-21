Страхов Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхов Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1861 ст.

Дата смерти

07.09.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1861 ст.

Отец: Страхов Алексей Федорович

Мать: Страхова Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Страхова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Страхова Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Любовь Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Писатель и религиозный мыслитель, музыкант, единомышленник Льва Толстого. Автор нескольких книг на религиозно-философские темы.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1921
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