Страхов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1861 ст.
Дата смерти07.09.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1861 ст.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Страхова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Страхова Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Писатель и религиозный мыслитель, музыкант, единомышленник Льва Толстого. Автор нескольких книг на религиозно-философские темы.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1921