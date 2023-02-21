Авилова (Страхова) Лидия Алексеевна
Место рожденияКлекотки, Скопинский район, Рязанская область, Russia (Россия)
Дата рождения03.06.1864
Дата смерти27.09.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1864
Клекотки, Скопинский район, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Авилов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Авилов Всеволод Михайлович
Отец ребёнка: Авилов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гзовская Нина Михайловна
Отец ребёнка: Авилов Михаил Федорович
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
27.09.1943