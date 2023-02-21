Авилова (Страхова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авилова (Страхова) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Клекотки, Скопинский район, Рязанская область, Russia (Россия)

Дата рождения

03.06.1864

Дата смерти

27.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1864

Отец: Страхов Алексей Федорович

Мать: Страхова Надежда Афанасьевна

Клекотки, Скопинский район, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Авилов Лев Михайлович

Отец ребёнка: Авилов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Авилов Всеволод Михайлович

Отец ребёнка: Авилов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гзовская Нина Михайловна

Отец ребёнка: Авилов Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
27.09.1943
Москва, город федерального значения Москва
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