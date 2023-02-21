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Авилов Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Авилов Лев Михайлович

Мать ребёнка: Авилова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Авилов Всеволод Михайлович

Мать ребёнка: Авилова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гзовская Нина Михайловна

Мать ребёнка: Авилова Лидия Алексеевна

Смерть
1916
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