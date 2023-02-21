Авилов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Авилова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Авилов Всеволод Михайлович
Мать ребёнка: Авилова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гзовская Нина Михайловна
Мать ребёнка: Авилова Лидия Алексеевна
Смерть
1916