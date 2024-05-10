Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 422, Опись 3, Дело 27. Метрическая книга о рождении, бракосочетании, разводе и смерти евреев - купцов. 1871 год. Лист 7
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
12.01.1893 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 59об-60
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.
Дочь: Мильштейн Дина-Лея Авраам-Лейбовна
Отец ребёнка: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.
Дочь: (Мильштейн) Маргарита Львовна
Отец ребёнка: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 2об-3
Смерть
Неизвестно