Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна 29.06.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.06.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871 ст.

Отец: Харнас Моисей-Аарон Юделев

Мать: Харнас Дина-Лея Моисеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 422, Опись 3, Дело 27. Метрическая книга о рождении, бракосочетании, разводе и смерти евреев - купцов. 1871 год. Лист 7
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
12.01.1893 ст.

Муж: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 59об-60
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.

Дочь: Мильштейн Дина-Лея Авраам-Лейбовна

Отец ребёнка: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.

Дочь: (Мильштейн) Маргарита Львовна

Отец ребёнка: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 2об-3
Смерть
Неизвестно

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