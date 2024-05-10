(Мильштейн) Маргарита Львовна
Место рождения
Дата рождения18.07.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1902 ст.
Отец: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 2об-3
Смерть
Неизвестно