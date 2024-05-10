(Мильштейн) Маргарита Львовна 18.07.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Мильштейн) Маргарита Львовна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

18.07.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1902 ст.

Отец: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)

Мать: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 2об-3
Смерть
Неизвестно

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