Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Дата рождения вычислена по переписи 1897 г., где ему 28 лет. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 22. Опись 1. Дело 10. Переписные листы для городского населения города Енисейска. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1893 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 59об-60
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.
Дочь: Мильштейн Дина-Лея Авраам-Лейбовна
Мать ребёнка: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.
Дочь: (Мильштейн) Маргарита Львовна
Мать ребёнка: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 2об-3
Смерть
1935
Кладбища Новосибирска | Поиск захоронений
Похороны
1935
Заельцовское кладбище, г. Новосибирск, Союз Советских Социалистических Республик
Квартал №44 | Кладбища Новосибирска | Поиск захоронений