Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович) 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

1868

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Мать: Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена по переписи 1897 г., где ему 28 лет. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 22. Опись 1. Дело 10. Переписные листы для городского населения города Енисейска. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
12.01.1893 ст.

Жена: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 59об-60
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.

Дочь: Мильштейн Дина-Лея Авраам-Лейбовна

Мать ребёнка: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.

Дочь: (Мильштейн) Маргарита Львовна

Мать ребёнка: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 2об-3
Смерть
1935
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Кладбища Новосибирска | Поиск захоронений
Похороны
1935
Заельцовское кладбище, г. Новосибирск, Союз Советских Социалистических Республик
Квартал №44 | Кладбища Новосибирска | Поиск захоронений

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