Мильштейн Дина-Лея Авраам-Лейбовна 26.03.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Дина-Лея Авраам-Лейбовна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

26.03.1896 ст.

Дата смерти

20.04.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1896 ст.

Отец: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)

Мать: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
20.04.1896 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От природного пузыря на животе» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 403 - Актовые записи о сме... Показать все

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