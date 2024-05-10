Мильштейн Дина-Лея Авраам-Лейбовна
Место рождения
Дата рождения26.03.1896 ст.
Дата смерти20.04.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1896 ст.
Отец: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1896 ст.
Причина смерти: «От природного пузыря на животе» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 403 - Актовые записи о сме... Показать все