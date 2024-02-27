Харнас Дина-Лея Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо ?.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Харнас Илья Моисеевич (Аронович)
Отец ребёнка: Харнас Моисей-Аарон Юделев
Дата рождения вычислена из записи в статейном списке о сыне Илья 40 лет. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 675, Опись 1, Дело 102. Статейные списки ссыльно-поселенцев, «Ф» - «Ю»... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1871 ст.
Дочь: Мильштейн Софья (Сара) Моисеевна
Отец ребёнка: Харнас Моисей-Аарон Юделев
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 422, Опись 3, Дело 27. Метрическая книга о рождении, бракосочетании, разводе и смерти евреев - купцов. 1871 год. Лист 7
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До ?.07.1890
В статейном списке ссыльно-поселенцев о Моисее-Аароне Харнас сказно, что он «вдов». Дата поступления - 20.07.1890 г. Отсюда взата дата смерти его жены. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Кра... Показать все