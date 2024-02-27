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Харнас Дина-Лея Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До ?.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Харнас Илья Моисеевич (Аронович)

Отец ребёнка: Харнас Моисей-Аарон Юделев

Дата рождения вычислена из записи в статейном списке о сыне Илья 40 лет. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 675, Опись 1, Дело 102. Статейные списки ссыльно-поселенцев, «Ф» - «Ю»... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1871 ст.

Дочь: Мильштейн Софья (Сара) Моисеевна

Отец ребёнка: Харнас Моисей-Аарон Юделев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 422, Опись 3, Дело 27. Метрическая книга о рождении, бракосочетании, разводе и смерти евреев - купцов. 1871 год. Лист 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харнас Моисей-Аарон Юделев

Смерть
До ?.07.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В статейном списке ссыльно-поселенцев о Моисее-Аароне Харнас сказно, что он «вдов». Дата поступления - 20.07.1890 г. Отсюда взата дата смерти его жены. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Кра... Показать все
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