Харнас Моисей-Аарон Юделев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти08.08.1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста, указанного в статейном списке ссыльно-поселенцев и в записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 675, Опись 1, Дело 102. Статейные списки ссыльно-поселенцев, «Ф» - «Ю». Лист 36об-37
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Харнас Илья Моисеевич (Аронович)
Мать ребёнка: Харнас Дина-Лея Моисеевна
Дата рождения вычислена из записи в статейном списке о сыне Илья 40 лет. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 675, Опись 1, Дело 102. Статейные списки ссыльно-поселенцев, «Ф» - «Ю»... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1871 ст.
Дочь: Мильштейн (Харнас) Софья (Сара) Моисеевна
Мать ребёнка: Харнас Дина-Лея Моисеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 422, Опись 3, Дело 27. Метрическая книга о рождении, бракосочетании, разводе и смерти евреев - купцов. 1871 год. Лист 7
Смерть
08.08.1893 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От одышки» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти еврейской синагог... Показать все