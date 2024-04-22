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Рекрут Кузьма Тимофеев

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.06.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1779

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Вторая Жена Ирина Фёдорова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ТОЧНО ЛИ РЕКРУТ? ЖЕНА ЯКОБЫ В 1807 - СОЛДАТКА! МК-1779 01.06.1779 Деревни Михайлова у крестьянина Тимофея Филипова сын Козма Восприемником у него был той деревни крестьянин Илья Иванов РС-1782, стра... Показать все
Бракосочетание
17.07.1804

Жена: Надежда Иванова

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1804 17.07.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Кузьма Тимофеев с девкою той же деревни крестьянина Ивана Иванова дочерью Надеждой первым браком И оной брак ... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1804

Дочь: Фекла Кузьмина

Мать ребёнка: Надежда Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Козьмы Тимофеева жена его Надежда Иванова родила дочь Феклу которая крещена того же числа священником Димитрием Никити... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Устина

Мать ребёнка: Надежда Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 16.02.1807 Того же уезда Присецкой Казенной вотчины деревни Михайлова у солдатки Надежды Ивановой дочь Устина году неизвестною болезнию и оная умершая погребена того же числа священником Димит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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