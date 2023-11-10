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Фекла Кузьмина

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.09.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1804

Отец: Кузьма Тимофеев

Мать: Надежда Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Козьмы Тимофеева жена его Надежда Иванова родила дочь Феклу которая крещена того же числа священником Димитрием Никити... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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