Фекла Кузьмина
Место рождения
Дата рождения20.09.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1804
Отец: Кузьма Тимофеев
Мать: Надежда Иванова
МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Козьмы Тимофеева жена его Надежда Иванова родила дочь Феклу которая крещена того же числа священником Димитрием Никити... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно