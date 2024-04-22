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Надежда Иванова

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 17.07.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Кузьма Тимофеев с девкою той же деревни крестьянина Ивана Иванова дочерью Надеждой первым браком И оной брак ... Показать все
Бракосочетание
17.07.1804

Муж: Рекрут Кузьма Тимофеев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1804 17.07.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Кузьма Тимофеев с девкою той же деревни крестьянина Ивана Иванова дочерью Надеждой первым браком И оной брак ... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1804

Дочь: Фекла Кузьмина

Отец ребёнка: Рекрут Кузьма Тимофеев

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Козьмы Тимофеева жена его Надежда Иванова родила дочь Феклу которая крещена того же числа священником Димитрием Никити... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Устина

Отец ребёнка: Рекрут Кузьма Тимофеев

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 16.02.1807 Того же уезда Присецкой Казенной вотчины деревни Михайлова у солдатки Надежды Ивановой дочь Устина году неизвестною болезнию и оная умершая погребена того же числа священником Димит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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