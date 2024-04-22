Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1804 17.07.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Кузьма Тимофеев с девкою той же деревни крестьянина Ивана Иванова дочерью Надеждой первым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Иванова
МК-1804 17.07.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Кузьма Тимофеев с девкою той же деревни крестьянина Ивана Иванова дочерью Надеждой первым браком И оной брак ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно