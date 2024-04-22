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Иван Иванов

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1804 17.07.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Кузьма Тимофеев с девкою той же деревни крестьянина Ивана Иванова дочерью Надеждой первым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 17.07.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Кузьма Тимофеев с девкою той же деревни крестьянина Ивана Иванова дочерью Надеждой первым браком И оной брак ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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