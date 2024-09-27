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Мария Иванова

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1790

Отец: Иван Иванов

Мать: Фёкла Петрова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Марии нет МК-1790 15.07.1790 Деревни Михаилова у крестьянина Ивана Иванова жена Федосья Егорова родила дочь Марью крещена того же числа Восприемницей была Спасоталецкаго погоста священника доч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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