Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения15.07.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1790
Отец: Иван Иванов
Мать: Фёкла Петрова
ИВ-1790 Марии нет МК-1790 15.07.1790 Деревни Михаилова у крестьянина Ивана Иванова жена Федосья Егорова родила дочь Марью крещена того же числа Восприемницей была Спасоталецкаго погоста священника доч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно