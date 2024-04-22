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Устина

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

16.02.1807

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Рекрут Кузьма Тимофеев

Мать: Надежда Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 16.02.1807 Того же уезда Присецкой Казенной вотчины деревни Михайлова у солдатки Надежды Ивановой дочь Устина году неизвестною болезнию и оная умершая погребена того же числа священником Димит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.02.1807
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 16.02.1807 Того же уезда Присецкой Казенной вотчины деревни Михайлова у солдатки Надежды Ивановой дочь Устина году неизвестною болезнию и оная умершая погребена того же числа священником Димит... Показать все
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