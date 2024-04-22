Устина
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти16.02.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Рекрут Кузьма Тимофеев
Мать: Надежда Иванова
МК-1807 16.02.1807 Того же уезда Присецкой Казенной вотчины деревни Михайлова у солдатки Надежды Ивановой дочь Устина году неизвестною болезнию и оная умершая погребена того же числа священником Димит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1807
МК-1807 16.02.1807 Того же уезда Присецкой Казенной вотчины деревни Михайлова у солдатки Надежды Ивановой дочь Устина году неизвестною болезнию и оная умершая погребена того же числа священником Димит... Показать все