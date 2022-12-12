Тимофей Филиппов
Место рождения
Дата рождения03.05.1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.05.1737
Отец: Филипп Потапов
Мать: Наталья Естифеева
МК-1737 03.05.1738 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей ИВ-1738 Тимофей того же года=1738 ИВ-1739 Тимофей 1=1738 ИВ-1740 Тимофей 2=1738 ИВ-1741 Тимофей 3=1738 ИВ-1743 такой вед... Показать все
Бракосочетание
09.06.1758
Жена: Ульяна Степанова
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1758 09.06.1758 Деревни Михайлова крестьянина Филиппа Потапова сын отрок Тимофей Той же вотчины деревни Матково [Матьково] крестьянкою Стефановой дочерью Ивановой Ульяной первым браком
Рождение ребёнка
13.05.1761
Дочь: Гликерия Тимофеева
Мать ребёнка: Ульяна Степанова
ИВ-1750 Гликерия ещё не родилась МК-1761 13.05.1761 Деревни Михайлова крестьянина Тимофея Филипова дочь Гликерия ИВ-1764 Гликерия 2=1762 ИВ-1766 Гликерия 3=1763 ИВ-1767 Гликерия 5=1762
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно