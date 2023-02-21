Наталья Естифеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1713
Отец: Естифей
Мать: не указана
ИВ-1737 --- МК-1737 03.05.1737 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей - рождение ИВ-1738 Наталья 25=1713 ИВ-1739 Наталья Естифеева 36=1703 ИВ-1740 Наталья Естифеева 27=1713 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1737
Сын: Тимофей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Потапов
ИВ-1737 --- МК-1737 03.05.1738 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей ИВ-1738 Тимофей того же года=1738 ИВ-1739 Тимофей 1=1738 ИВ-1740 Тимофей 2=1738 ИВ-1741 Тимофей 3=1738 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1741
Дочь: Гликерия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Потапов
МК-1741 13.05.1741 Той же деревни [Михайлова] крестьянина Филиппа Потапова дочь Гликерия ИВ-1741 Гликерия 1=1740 МК-1742 книги нет, возможно там смерть ИВ-1742-1760 Гликерии нет
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Потапов
ИВ-1737-1757 Дарьи нет ИВ-1758 Дарья 17=1741 ИВ-1759 Дарья 18=1741 ИВ-1760 Дарья 14=1746 ИВ-1761 Дарьи нет ИВ-1762 Дарья 17=1745 ИВ-1764 Дарья 20=1744 ИВ-1766 Дарья 21=1745 ИВ-1767 Дарья 20=1747
Рождение ребёнка
08.10.1747
Дочь: Пелагея Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Потапов
МК-1747 08.10.1747 Деревни Михайлова у крестьянина Филипа Потапова дочь Пелагия ИВ-1747-1760 Пелагеи нет
Рождение ребёнка
07.10.1750
Сын: Яков Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Потапов
МК-1750 07.10.1750 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Яков ИВ-1750-1760 Якова нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Потапов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно