Гликерия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Филиппова

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.05.1741

Дата смерти

1742

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1741

Отец: Филипп Потапов

Мать: Наталья Естифеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1741 13.05.1741 Той же деревни [Михайлова] крестьянина Филиппа Потапова дочь Гликерия ИВ-1741 Гликерия 1=1740 МК-1742 книги нет, возможно там смерть ИВ-1742-1760 Гликерии нет
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1742
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