Гликерия Филиппова
Место рождения
Дата рождения13.05.1741
Дата смерти1742
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.1741
Отец: Филипп Потапов
Мать: Наталья Естифеева
МК-1741 13.05.1741 Той же деревни [Михайлова] крестьянина Филиппа Потапова дочь Гликерия ИВ-1741 Гликерия 1=1740 МК-1742 книги нет, возможно там смерть ИВ-1742-1760 Гликерии нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1742