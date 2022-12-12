Пелагея Филиппова
Место рождения
Дата рождения08.10.1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1747
Отец: Филипп Потапов
Мать: Наталья Естифеева
МК-1747 08.10.1747 Деревни Михайлова у крестьянина Филипа Потапова дочь Пелагия ИВ-1748, 1749 ---, 1751, 1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Пелагеи нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно