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Пелагея Филиппова

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.10.1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1747

Отец: Филипп Потапов

Мать: Наталья Естифеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 08.10.1747 Деревни Михайлова у крестьянина Филипа Потапова дочь Пелагия ИВ-1748, 1749 ---, 1751, 1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Пелагеи нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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