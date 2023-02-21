Естифей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Наталья Естифеева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 --- МК-1737 03.05.1737 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей - рождение ИВ-1738 Наталья 25=1713 ИВ-1739 Наталья Естифеева 36=1703 ИВ-1740 Наталья Естифеева 27=1713 ИВ-17... Показать все
Смерть
Неизвестно