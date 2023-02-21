Естифей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естифей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Наталья Естифеева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 --- МК-1737 03.05.1737 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей - рождение ИВ-1738 Наталья 25=1713 ИВ-1739 Наталья Естифеева 36=1703 ИВ-1740 Наталья Естифеева 27=1713 ИВ-17... Показать все
Смерть
Неизвестно
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