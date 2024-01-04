Устина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Тимофеева

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница!!! МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Козьмы Тимофеева жена его Надежда Иванова родила дочь Феклу которая крещена того же числа священником ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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