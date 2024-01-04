Устина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей Филиппов
Мать: не указана
Восприемница!!! МК-1804 20.09.1804 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Козьмы Тимофеева жена его Надежда Иванова родила дочь Феклу которая крещена того же числа священником ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно