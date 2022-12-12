Гликерия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1761
Отец: Тимофей Филиппов
Мать: Ульяна Степанова
ИВ-1750 Гликерия ещё не родилась МК-1761 13.05.1761 Деревни Михайлова крестьянина Тимофея Филипова дочь Гликерия ИВ-1764 Гликерия 2=1762 ИВ-1766 Гликерия 3=1763 ИВ-1767 Гликерия 5=1762
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно