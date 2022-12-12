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Гликерия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1761

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Ульяна Степанова

ИВ-1750 Гликерия ещё не родилась МК-1761 13.05.1761 Деревни Михайлова крестьянина Тимофея Филипова дочь Гликерия ИВ-1764 Гликерия 2=1762 ИВ-1766 Гликерия 3=1763 ИВ-1767 Гликерия 5=1762
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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