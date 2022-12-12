Пашков Егор Кириллович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пашков Кирилл Федотович
Мать: Пашкова Елена
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Пашкова Настасья Лавровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Пашкова Настасья Лавровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пашкова Настасья Лавровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пашков Осип Егорович
Мать ребёнка: Пашкова Настасья Лавровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пашкова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Пашкова Настасья Лавровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно