Пашков Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Пашков Егор Кириллович
Бракосочетание
05.11.1878 ст.
Жена: Пашкова Ирина Лавровна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Пашкова Ирина Лавровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Елена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Пашкова Ирина Лавровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно