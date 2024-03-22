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Пашков Степан Егорович

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пашков Егор Кириллович

Мать: Пашкова Настасья Лавровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
05.11.1878 ст.

Жена: Пашкова Ирина Лавровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Пашков Никон Степанович

Мать ребёнка: Пашкова Ирина Лавровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Елена Степановна

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Пашкова Ирина Лавровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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