Пашков Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Пашков Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пашков Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Пашкова Мария Аристарховна
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.
Сын: Пашков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пашкова Мария Аристарховна
Бракосочетание
14.05.1901 ст.
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пашкова Мария Аристарховна
Смерть
Неизвестно