Пашков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашков Михаил Егорович

Пашков Михаил Егорович

avatar

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пашков Егор Кириллович

Мать: Пашкова Настасья Лавровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пашков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Пашкова Мария Аристарховна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.

Сын: Пашков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пашкова Мария Аристарховна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
14.05.1901 ст.

Жена: Пашкова Агриппина Дмитриевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Мария Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пашкова Мария Аристарховна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close