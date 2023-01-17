Пашкова Мария Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Мария Аристарховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

31.03.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Пашков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Пашков Михаил Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.

Сын: Пашков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пашков Михаил Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пашков Михаил Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Михаил Егорович

Смерть
31.03.1901 ст.
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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