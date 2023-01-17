Пашкова Мария Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти31.03.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пашков Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Пашков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.
Сын: Пашков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пашков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пашков Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1901 ст.