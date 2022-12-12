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Пашкова Настасья Лавровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лавр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пашков Матвей Егорович

Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Пашков Степан Егорович

Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пашков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пашков Осип Егорович

Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пашкова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Егор Кириллович

Смерть
Неизвестно
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