Пашкова Настасья Лавровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Лавр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пашков Осип Егорович
Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пашкова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Пашков Егор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно