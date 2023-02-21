Пашкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пашкова Василиса Кирилловна
Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пашкова Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пашкова Софья Кирилловна
Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пашкова Улита Кирилловна
Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно