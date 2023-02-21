Пашкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пашкова Василиса Кирилловна

Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Пашков Егор Кириллович

Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пашкова Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пашкова Софья Кирилловна

Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пашкова Улита Кирилловна

Отец ребёнка: Пашков Кирилл Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Кирилл Федотович

Смерть
Неизвестно
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