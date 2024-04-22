Бойко (Бойченко) Никита Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Бойченко) Никита Васильевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Бойко Василий Романович

Мать: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Брйко Ефросинья Никитовна

Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
По дате свадьбы не бьется. И известно о ней только из метрики о смерти. Но может она и не их.
Бракосочетание
12.04.1825

Жена: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.11.1826

Дочь: Рябченко Степанида Никитовна

Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Бойко Ефросинья Никитовна

Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Федирка Лукерья Никитовна

Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бойко Алексей Никитович

Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Бойко Фекла Никитовна

Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бойко Аникий Никитович

Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Около 1848
Завадовка, Черкаська область
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