Бойко (Бойченко) Никита Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Брйко Ефросинья Никитовна
Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна
По дате свадьбы не бьется. И известно о ней только из метрики о смерти. Но может она и не их.
Бракосочетание
12.04.1825
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?i=165&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HC-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.11.1826
Дочь: Рябченко Степанида Никитовна
Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Бойко Ефросинья Никитовна
Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Федирка Лукерья Никитовна
Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Бойко Фекла Никитовна
Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Бойченко Прасковья Федоровна
Смерть
Около 1848