Бойко (Бойченко) Василий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Бойченко) Василий Романович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Бойко Роман Иванович

Мать: Бойко Мария Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
09.02.1787

Жена: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-D?i=663&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
18.01.1788

Сын: Бойко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-V?i=653&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.09.1789

Дочь: Кулешенко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Бойко Демид Васильевич

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.07.1801

Сын: Бойко Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36P-Q?i=701&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Бойко Никита Васильевич

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.07.1803

Дочь: Бойко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.09.1806

Дочь: Бойко Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-4?i=721&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Бойко Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.03.1821

Сын: Бойко Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Бойченко Елена Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B369-C?i=796&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойченко Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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