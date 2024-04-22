Бойко (Бойченко) Василий Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Бойко Роман Иванович
Мать: Бойко Мария Прокофьевна
Бракосочетание
09.02.1787
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X7-D?i=663&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
18.01.1788
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-V?i=653&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.09.1789
Дочь: Кулешенко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.07.1801
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36P-Q?i=701&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.07.1803
Дочь: Бойко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.09.1806
Дочь: Бойко Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-4?i=721&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Бойко Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Бойченко Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.03.1821
Мать ребёнка: Бойченко Елена Алексеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B369-C?i=796&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно